13.5 مليون طفل تشردوا بسبب النزاع والفقر وتغير المناخ في أفريقيا

2019/02/09 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن ما لا يقل عن 13.5 مليون طفل مشرد في أفريقيا، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليا، يحتاجون إلى إجراءات وطنية معززة، وتعاون إقليمي ودولي بين الدول لدعم حقوقهم، وإبقائهم في أمان ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.وفي بيان لها، صادر عشية انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حثت اليونيسف قادة الاتحاد الأفريقي على العمل معا لمعالجة العوامل السلبية للهجرة غير النظامية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المشردين في جميع أنحاء القارة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، "إن غالبية المهاجرين الأفارقة يتحركون داخل أفريقيا، وفي حين أن معظم هذه الحركة من الناس طبيعية ومنتظمة، تظل الأسباب الجذرية السلبية هي الدوافع الرئيسية للهجرة غير النظامية عبر القارة".

وتابعت، ان "الأطفال والعائلات الذين يواجهون العنف أو الفقر أو الدمار الذي يلحقه تغير المناخ، هم الذين يتخذون القرار المؤلم كل يوم بمغادرة منازلهم بحثا عن الأمان ومستقبل أكثر أملا.



وستساعد معالجة هذه الأسباب الجذرية على تقليل الحاجة إلى مغادرة الأسر والأطفال في المقام الأول".

، يمثل الأطفال نحو 25% من المهاجرين في أفريقيا، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي، و59% من اللاجئين في الدول الأفريقية البالغ عددهم 6.8 مليون شخص هم من الأطفال، مشيرة إلى أن سكان أفريقيا من الأطفال المشردين يشملون 6.5 مليون مهاجر دولي، بما في ذلك 4 ملايين لاجئ، و 7ملايين مشرد داخليا، بحسب اليونيسف.

وسيطلق الاتحاد الإفريقي، خلال القمة، عامه الذي سيخصصه للاجئين والعائدين والمشردين داخليا وهو جهد إقليمي لدعم أولئك الذين شردوا من منازلهم بسبب النزاع والعنف والاضطهاد وتغير المناخ والفقر ونقص الفرص التعليمية، إضافة إلى أولئك الذين يسعون للم شمل أسرهم.

وبالإضافة إلى معالجة الدوافع السلبية للهجرة غير النظامية، تدعو اليونيسف الحكومات الأفريقية إلى تنفيذ سياسات وبرامج لحماية وتمكين الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين والاستثمار من أجلهم.

وعن ذلك تقول هنريتا فور: "خلال القمة، يتمتع قادة الاتحاد الأفريقي بفرصة هائلة لإطلاع بقية العالم على طريقة أفضل من خلال تعزيز الحماية والدعم للأطفال المشردين.

واضاف، "لقد خطت بعض بلدان المنطقة بالفعل خطوات كبيرة من خلال تنفيذ مبادئ توجيهية للحماية الوطنية، أو الاستثمار في بدائل لاحتجاز الأطفال، أو سن قوانين لإنهاء حالة انعدام جنسية الأطفال، ومساعدة الأطفال على الوصول إلى الخدمات.



والآن، نحن بحاجة إلى رؤية تلك الجهود تتوسع في جميع أنحاء القارة من خلال الاستثمار الحقيقي والعمل".

واشارت اليونيسف إلى، أن "في بعض الحالات الحكومات تتخذ بالفعل إجراءات ملموسة وهناك العديد من المبادرات الواعدة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية في جميع أنحاء القارة في شراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء متعددي الأطراف والشباب أنفسهم، موضحة أن بعض هذه الأمثلة الإيجابية تشمل:

- المبادئ التوجيهية لزامبيا بشأن حماية ومساعدة المهاجرين الضعفاء تحول دون وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز الاحتجاز.

- أدرجت رواندا الحماية ضد انعدام الجنسية للأطفال في قانونها الوطني.

- قامت إثيوبيا بتحديث التشريعات لضمان حصول الأطفال اللاجئين على الخدمات الأساسية مثل التعليم.

كما حثت اليونيسف حكومات الاتحاد الأفريقي على العمل معا لجمع وتبادل البيانات والأدلة بشكل أفضل ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب، مع تصنيفها حسب العمر والجنس، مما سيحسن من فهم كيفية تأثير الهجرة والنزوح القسري على الأطفال وأسرهم.

وكجزء من برنامج العمل الأفريقي من أجل الأطفال والشباب المشردين، تدعو اليونيسف الحكومات إلى:

حماية الأطفال المتنقلين من العنف وسوء المعاملة والاستغلال والاتجار.

- تعزيز استجابات حماية عابرة للحدود.

- وضع حد لاحتجاز الأطفال لأغراض الهجرة.

- إبقاء العائلات معا وإعطاء الأطفال وضعا قانونيا.

- منح كل طفل مهاجر ومشرد فرصة التعليم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الجيدة دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

- معالجة الأسباب الكامنة وراء اقتلاع الأطفال من منازلهم.

- تعزيز تدابير مكافحة كره الأجانب والتهميش.

تحرير: عامر الشيباني

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