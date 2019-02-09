2019/02/09 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوصل وفد من المملكة العربية السعودية إلى العاصمة بغداد، اليوم السبت، بشأن البدء بالخطوات الأولى لاختيار موقع الملعب الذي أهدته المملكة للعراق.وذكرت وزارة الشباب في بيان أنه "كان في استقبال الوفد في مطار بغداد الدولي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة فاضل الخفاجي".وأضاف البيان أنه "يرأس وفد المملكة العربية السعودية المشرف على المشروع عبد الرحمن بن حمد الحركان ويضم في عضويته ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية".

وفي شهر آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يعتزم إهداء بلاده ملعباً لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خوض منتخبي البلدين مباراة ودية تاريخية في مدينة البصرة. وجرت المباراة الودية بين منتخبي البلدين في 28 شباط، وكانت الأولى للمنتخب الأخضر في العراق منذ العام 1979، وفاز المنتخب العراقي في هذه المباراة بنتيجة 4-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد سعودي في بغداد لاختيار موقع الملعب الذي أهدته المملكة للعراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد سعودي في بغداد لاختيار موقع الملعب الذي أهدته المملكة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).