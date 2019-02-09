واع/القبض على منتمي لداعش من اهالي سامراء

2019/02/09 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

09/02/2019 16:23:00 PM |

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واع بغداد

القت قوة امنية، اليوم السبت، القبض على منتمي لعصابات داعش الإرهابية في سامراء بصلاح الدين.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار، تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه" بناءا على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلية استخبارات فوج طوارئ ذي قار الأول من القاء القبض على متهم يرمز لاسمه س .هـ .ر 24 عاما يسكن حي السكك في قضاء سامراء والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائه لكيان داعش الإرهابي".

واشار الى" احالة المتهم لجهة تحقيقية مختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقه".

ونوه البيان ان" المتهم ألقي القبض عليه ضن قاطع مسؤولية فوج طوارئ ذي قار الأول المكلف بمهمة امنية في قضاء سامراء منذ تشرين الثاني 2018".

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