2019/02/09 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تصدر ملف تشكيل حكومة اقليم كوردستان المباحثات التي جرت بين مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني ووفد اسباني.

وجاء ذلك اليوم السبت، خلال استقبال بارزاني للسفير الاسباني في العراق خوان خوسيه ئيسكوبار ستينمان والوفد المرافق في اربيل .

وتباحث الجانبان آخر مستجدات تشكيل حكومة كوردستان وتطورات الاقليم والعراق والمنطقة عموما.

وفاز الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني في الانتخابات التي اُجريت في ايلول سبتمبر الماضي بما يجعله اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومة الاقليمية.

ويقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه يريد تشكيل حكومة قوية بإمكانها أن تجابه التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الإقليم.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان واسبانيا والتطورات في العراق والمنطقة.

ووصف بارزاني العلاقات الكوردية مع اسبانيا بالمهمة فيما عبر عن رغبة كوردستان في تطوير العلاقات مع مدريد في كافة المجالات.

وثمن السفير الاسباني عاليا تضحيات قوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش المتشدد.

وتحارب قوات البيشمركة تنظيم داعش منذ سنوات بدعم من التحالف الدولي وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.

وأكد الوفد الاسباني احترام بلاده لرغبة الكورد في صنع مستقبل افضل، مبديا رغبة اسبانيا في تطوير العلاقات مع الاقليم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تشكيل الحكومة " يتصدر مباحثات مسرور بارزاني ودبلوماسي اسباني) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تشكيل الحكومة " يتصدر مباحثات مسرور بارزاني ودبلوماسي اسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).