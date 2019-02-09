بالتفاصيل توقعات الأمطار خلال الساعات المقبلة في العراق

2019/02/09 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف خرائط الطقس، اليوم ، إلى استمرار تساقط الأمطار بشكل متفاوت في معظم المدن العراقية، نتيجة اندفاع كتل هوائية مختلفة نحو البلاد .حيث نشر المتنبى الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية منشور على صفحته في فيسبوك وتابعته اليوم الثامن قال انه “من المتوقع استمرار التقلبات الجوية خلال هذا الاسبوع …

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