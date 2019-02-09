أبو الغيط يزور بيروت لتأكيد دعم الجامعة العربية للبنان

2019/02/09 | 17:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه من المقرر أن يقوم الأمين العام، السيد أحمد أبو الغيط، بزيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هي الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.​وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط سيصل إلى لبنان مساء الأحد 10 فبراير قادماً من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي، وأنه من المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة إلى بيروت بالقيادات اللبنانية.

وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام سيحرص على تقديم التهنئة خلال الزيارة على النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت شهوراً، وتأكيد وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته، أخذاً في الاعتبار أن تشكيل الحكومة يعد خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في ضوء التحديات الإقليمية والاقتصادية الحالية، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم وحدة كافة أبناء الشعب اللبناني وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

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