2019/02/09 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZiU60jnetfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجابري: الحكومة ملتزمة أمام الولايات المتحدة ببقاء القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجابري: الحكومة ملتزمة أمام الولايات المتحدة ببقاء القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).