تفاصيل جديدة تكشف لاول مره عن لقاء السيد مقتدى بقاسم سليماني هل سلم نفسه لايران

2019/02/09 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت اليوم صحيفة “الشرق الأوسط”، ان اجتماعا عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واستمر لمدة 5 ساعات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برعاية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.حيث كشفت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها في تصريحات اليوم، 9 شباط 2019، إن الأنباء …

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