بالصور.. حياة النساء في ايران قبل وبعد “الثورة الاسلامية”

2019/02/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت وكالة الـBBC في تقرير, الضوء على حياة النساء في ايران قبل وبعد اندلاع “الثورة الاسلامية”, التي قام بها روح الله الخميني عام 1979, وجاء في التقرير المصحوب بالصور, رصد التغييرات التي طرأت على حياة النساء خلال هذه السنين, تحديدا فيما يخص فرض الحجاب بعد ان منعه الشاه في ثلاثينيات القرن الماضي, […]

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