لواء أبي الفضل العباس يهدد بـ”ثورة” ضد الحشد الشعبي!

2019/02/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هدّد لواء أبي الفضل العباس الذي أسسه اوس الخفاجي منذ دخول تنظيم داعش الى العراق، السبت، بثورة ضد هيئة الحشد الشعبي، سماها “ثورة 2019”, في حال تبرأت الاخيرة منه.وقال مدير المكتب الاعلامي للواء ابي الفضل العباس, حسين الشمري في حديث لـ “ناس” اليوم (9 شباط 2019)، ان “هناك تجمعاً كبيراً لشيوخ […]

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