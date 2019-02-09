مانشستر يونايتد يصبح رابعاً ويزيد الضغط على تشيلسي

2019/02/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ملعب "كرافن كوتاج"، سجّل ثلاثية الضيوف الثنائي الفرنسي بول بوغبا (14 و65 من ركلة جزاء) وأنطوني مارسيال من مجهود فردي رائع (23).بهذا الفوز الصريح يصعد يونايتد رابعاً برصيد 51 نقطة متفوقاً بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس الذي بات أمام حتمية تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير في مباراة القمة التي ستجمعه بمضيفه مانشستر سيتي على أرض الاتحاد الأحد.أمّا فولهام فقد واصل انهياره مع فرق ذيل الترتيب وتجمّد رصيد عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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