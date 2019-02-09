الفتح: الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مرشح جديد لوزارة الداخلية

2019/02/09 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف تحالف الفتح، اليوم السبت، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مرشح جديد لمنصب وزارة الداخلية.

وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان "تحالفي الفتح وسائرون اتفقا على حلحلة جميع المشاكل العالقة خصوصا مرشح وزارة الداخلية"، مبينا ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن المرشح الجديد".

واضاف ان "المشاكل التي حدثت بعد تشكيل الحكومة سيتم حلها جميعا عن طريق التوافق".

يذكر ان تحالفي الفتح وسائرون قد إتفق خلال اجتماع عقد بينهما، الثلاثاء الماضي، على تشكيل لجنتين لحل الخلافات بينهما، وانهاء التواجد الاميركي في العراق.

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