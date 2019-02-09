2019/02/09 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت دفاعات قوات الجيش واللجان اليمنية، اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف شرق جبل جحفان.وقال مصدر يمني، أن “دفاعات الجيش واللجان تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف اليذ تقوده السعودي شرق جبل جحفان”.وأضاف المصدر، أن “هذه الطائرة تعد، ثالث طائرة يتم إسقاطها خلال أيام قليلة”.يذكر ان “أنصار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفاعات الجيش واللجان اليمنية تسقط طائرة استطلاع لقوات التحالف شرق جبل جحفان alansaar.

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