2019/02/09 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دخلت أرتال عسكرية أمريكية كبيرة تحمل مدافع ومدرعات إلى محافظة الأنبار.وقال مصدر أمني، أن “أرتال عسكرية أمريكية كبيرة تحمل عجلات نوع همر (هامفي) ومدرعات دخلت، صباح اليوم السبت إلى محافظة الأنبار من جهة طريبيل”.وأضاف المصدر ان “الارتال كانت تحمل مدافع ثقيلة يعتقد أنها قدمت من سوريا”، مبينا انها “توجهت إلى قاعدة عين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قادمة من سوريا..



أرتال أمريكية كبيرة تصل قاعدة عين الأسد في الانبار alansaar.

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