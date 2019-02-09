“أكاذيب” غزو العراق تهدد فرصة جو بايدن بالفوز في السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض

2019/02/09 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحظى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بشعبية بين الديمقراطيين ولكنه تصريحاته ومواقفه من حرب العراق قد تهدد فرصته في الفوز في

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