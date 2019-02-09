عبد الدايم تعلن تفاصيل اجندة الثقافة الافريقيه في مؤتمر صحفي

2019/02/09 | 17:40

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مؤتمر صحفى لوزيرة الثقافة لاعلان اجندة افريقيا ومهرجان اسوان الدولي السابع فى انطلاق احتفالات مصر برئاسة الاتحاد الافريقى

تعقد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الاثنين ١١ فبراير بالمجلس الاعلى للثقافة في حضور اللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان والدكتور احمد عواض رئيس الهيئةللاعلان عن اجندة وزارة الثقافة خلال عام ٢٠١٩ بمناسة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي والاحتفال باسوان عاصمة للشباب الافريقي والتي تبدأ بالاعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون الذي يقام في الفترة من ١٧ الى ٢٢ فبراير الجاري .

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