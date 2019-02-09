عائلة تعذّب ابنها حتى الموت لعدم حفظه الإنجيل

2019/02/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض صبي للتعذيب حتى الموت من قبل عائلته في الولايات المتحدة، لأنه لم يكن يعرف آيات الأنجيل، وقد تم القبض على والديه وشقيقه بمانيتووك في

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