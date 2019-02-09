رئيس الوزراء الهندي يثير أزمة مع الصين

2019/02/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد على الحدود بين

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