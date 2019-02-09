بالصور .. عمليات نينوى والحشد الشعبي ينفذان عملية مطاردة لخلايا داعش غرب الموصل

2019/02/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر امني ان العمليات نفذت من قبل الوية الحشد (29 _ 33 _ 53) بالاشتراك مع قطعات الجيش من الفرقة (15) لواء / 92.

واضاف المصدر ان القوات عثرت على العديد من العبوات الناسفة واسلحة مختلفة.U-Feed.انتهى ع.س

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