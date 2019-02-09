الوطنية: تنبيه البرلمان الذي صدر لزعيم الائتلاف استهدافا سياسيا واضحا

وأضاف الائتلاف، "ظهرت لنا عبر بعض وسائل الاعلام وثيقة مسربة صادرة عن مكتب رئيس مجلس النواب تتناسى كل هذه الجهود التي بذلها ويبذلها زعيم الائتلاف، وكأن العبرة في حضور جلسات المجلس الذي ومنذ بدء فصله التشريعي الاول وحتى انتهائه لم ينتج عنه تشريع اي قانون بل حتى ان لجانه ما تزال حتى هذه اللحظة بلا رئاسات".
وتابع، أن "هذا الكتاب دليل استهداف سياسي واضح ورد فعل غير محسوب على التصريحات الاخيرة لعلاوي، والتي انتقد فيها العملية الانتخابية وما رافقها من تزوير وتلاعب بالنتائج، وانتقاده للاداء السلبي لرئيس مجلس النواب وسياسته في الكيل بمكيالين والتي اثرت على الاداء الجماعي لمجلس النواب واظهرته ضعيفا ومفككا امام الشعب العراقي، بالاضافة الى صمته عن العديد من القضايا المهمة والمصيرية التي تمس سيادة العراق"، مؤكدا أن "علاوي سيبقى مخلصا للعراق وشعبه الكريم وداعما لمؤسساته وان محاولات البعض واستهدافهم المغرض لن تثنيه عن اكمال مسيرته النضالية والاصلاحية".
واصدرت رئاسة مجلس النواب قبل ايام تنبيها لعدد من نواب المجلس بينهم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشأن تجاوز غياباتهم الحد القانوني.
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