الوطنية: تنبيه البرلمان الذي صدر لزعيم الائتلاف استهدافا سياسيا واضحا

2019/02/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد ائتلاف الوطنية، السبت، التنبيه الذي وجه الى زعيم الائتلاف اياد علاوي بشأن غياباته بأنه استهدافا سياسيا واضحا ورد فعل على التصريحات الاخيرة لزعيم الائتلاف، فيما نوه الى أن مجلس النواب ومنذ بدء فصله التشريعي الأول وحتى انتهائه لم ينتج عنه تشريع اي قانون.وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "في الوقت الذي لعب فيه ائتلاف الوطنية -ولا يزال- دورا رياديا في تشكيل الحكومة وتوفير الدعم الاقليمي والدولي لها من خلال الزيارات المهمة التي قام بها آياد علاوي زعيم الائتلاف الى بعض الدول، وحثها على التعاون والانفتاح على العراق، بالاضافة الى استقباله وبشكل يومي لوفود عربية واجنبية وسفراء الدول المعتمدين لدى العراق، كل ذلك لتوفير الدعم للعملية السياسية والحكومة والحرص على نجاحها في تنفيذ برنامجها الحكومي".

وأضاف الائتلاف، "ظهرت لنا عبر بعض وسائل الاعلام وثيقة مسربة صادرة عن مكتب رئيس مجلس النواب تتناسى كل هذه الجهود التي بذلها ويبذلها زعيم الائتلاف، وكأن العبرة في حضور جلسات المجلس الذي ومنذ بدء فصله التشريعي الاول وحتى انتهائه لم ينتج عنه تشريع اي قانون بل حتى ان لجانه ما تزال حتى هذه اللحظة بلا رئاسات".

وتابع، أن "هذا الكتاب دليل استهداف سياسي واضح ورد فعل غير محسوب على التصريحات الاخيرة لعلاوي، والتي انتقد فيها العملية الانتخابية وما رافقها من تزوير وتلاعب بالنتائج، وانتقاده للاداء السلبي لرئيس مجلس النواب وسياسته في الكيل بمكيالين والتي اثرت على الاداء الجماعي لمجلس النواب واظهرته ضعيفا ومفككا امام الشعب العراقي، بالاضافة الى صمته عن العديد من القضايا المهمة والمصيرية التي تمس سيادة العراق"، مؤكدا أن "علاوي سيبقى مخلصا للعراق وشعبه الكريم وداعما لمؤسساته وان محاولات البعض واستهدافهم المغرض لن تثنيه عن اكمال مسيرته النضالية والاصلاحية".

واصدرت رئاسة مجلس النواب قبل ايام تنبيها لعدد من نواب المجلس بينهم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشأن تجاوز غياباتهم الحد القانوني.

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