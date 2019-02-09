ريال مدريد امام اتليتيكو مدريد .. تعرف على تشكيلة الفريقين

2019/02/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏تشكيلة ريال مدريد الرسمية : كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، راموس ،

ريغيلون ، كاسيميرو ، مودريتش ، كروس ، ڤينيسيوس ، بنزيما ، فاسكيز.

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