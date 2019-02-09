وكالة سانا السورية: مقتل 3 مدنيين، اليوم السبت، جراء ضربات جوية جديدة للتحالف الدولي ضد

2019/02/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بمقتل 3 مدنيين، اليوم السبت، جراء ضربات جوية جديدة للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وأوضحت "سانا" أن غارات التحالف الدولي طالت بادية بلدة الطيانة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور .

وتقول دمشق إن التحالف الدولي ارتكب خلال يناير وفبراير 2019 عدة "مجازر" بقصفه قرى وبلدات مثل الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة والكشكية والطيانة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف عام 2014 دون دعوة أو موافقة من سلطات البلاد، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

وتنفذ القوات الجوية للتحالف ضربات متواصلة على ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الجيب الأخير لـ"داعش" في سوريا، وسط استعدادات لحلفاء واشنطن من قوات سوريا الديمقراطية لشن عملية عسكرية حاسمة ضد التنظيم.

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