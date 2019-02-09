ارتال عسكرية امريكية تدخل محافظة الانبار غربي العراق

2019/02/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن دخول أرتال عسكرية أمريكية كبيرة إلى محافظة الأنبار، مرجحا قدومها من سوريا.

ونقلت RT عن المصدر قوله "شوهدت صباح اليوم أرتال أمريكية تحمل سيارات نوع همر ومدافع ومدرعات، وهي تدخل إلى محافظة الأنبار من الجهة الغربية لها".

واضاف انها توجهت نحو قاعدة عين الأسد، التي ترابط فيها قوات أمريكية.

وأردف المصدر أن "شاحنات نقل كبيرة، هي التي كانت تحمل المدافع والهمرات".

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