مراسل الغد: الجيش الفنزويلي يغلق الحدود مع كولومبيا لمنع دخول المساعدات الأمريكية

2019/02/09 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عمرو المنيري، مراسل الغد من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إن هناك اتصالات مباشرة ما بين واشنطن وعدد من قادة الجيش الفنزويلي، وفقا لرويترز، موضحا أن رئيس المعارضة، خوان جوايدو، سمى عددا من الأشخاص سيتحملون المسؤولية، فيما قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه على استعداد لإجراء حوار على المستوى الشخصي.

وأضاف مراسلنا، أن القوات الفنزويلية لا تزال تغلق الحدود مع كولومبيا لمنع دخول المساعدات الإنسانية الأمريكية، لافتا إلى أنه يتم التحضير للخروج في مظاهرات يوم 12 من فبراير الجاري، وأنه من المستبعد خروج احتجاجات اليوم.

وأبدى خوان جوايدو، الزعيم المعارض الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا، استعداده للموافقة على تدخل عسكري أمريكي في بلاده، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض، إن واشنطن تجري اتصالات مباشرة مع أفراد من الجيش الفنزويلي لحثهم على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.

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