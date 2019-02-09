الحشد الشعبي يتلقى أوامر مركزية باغلاق مقار هذه الفصائل

2019/02/09 | 17:50

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بغداد اليوم- خاص

كشف مكتب هيأة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، السبت، عن وجود تعليمات وأوامر مركزية صادرة من الهيأة تفيد بأغلاق جميع مقار الفصائل غير المنضوية تحت الحشد الشعبي بشكل رسمي، مشيرا إلى ان محافظة الديوانية خالية من تلك المقار.

وقال احمد العوادي، مدير مكتب الحشد الشعبي في الديوانية، لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر وتوجيهات صدرت لجميع المكاتب من هيأة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المختصة، تفيد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل إغلاق جميع مقار الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي بصورة رسمية".

وأكد العوادي، ان "محافظة الديوانية خالية من اي مقر لفصيل غير منضوي رسميا تحت الحشد الشعبي"، مبينا ان "التعليمات اشارت ان مكاتب الفصائل المسلحة المسجلة رسمياً في الحشد الشعبي يجب ان تخرج خارج المدن فيما تبقى ممثليات لها داخل المدن اضافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل إغلاق جميع المكاتب لفصائل غير منتمية رسمياً للحشد الشعبي".

واضاف، ان "أصدار قانون الحشد الشعبي قبل اكثر من سنة جعل هيأة الحشد الشعبي احد المؤسسات الأمنية لذلك فهي خاضعة بشكل رسمي لاوامر الدولة التي يجب على الجميع ان ينصاع لها".

وبشان وجود بعض العناصر التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي، قال العوادي ان "واجبنا هو الرصد وتبليغ الأجهزة الامنية بانها هؤلاء ليسوا ضمن الحشد، وهنا تنتقل الكرة الى ساحة الأجهزة الامنية التي يجب عليها ان تتخذ الإجراءات القانونية الأزمة".

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