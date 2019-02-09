2019/02/09 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن مسؤولي الإدارة الذاتية في كوردستان سوريا أجبروا على اللجوء إلى موسكو ودمشق للمساعدة في حماية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.وقالت إلهام أحمد في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "نحن لا نرى أن هذا السيناريو جيد، ولا نرغب فيه؛ إذا ما منحنا القوة للنظام على حدودنا، فإن هذا يعني فشل المشروع الديمقراطي الذي استطعنا بناءه".وأضافت: "لقد أرغمنا على الاختيار بين قبول الدبابات والعمليات الجوية التركية أو تمركز قوات النظام على الحدود بيننا وبين تركيا".وحول وجود قوات الجيش السوري على الحدود بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، قالت إلهام أحمد: "هذا آخر ما نود رؤيته، لأننا نرغب بالاستمرار في العمل على مشروعنا الديمقراطي".وبشأن تداعيات الانسحاب الأمريكي، أوضحت: "إذا ما حدث الانسحاب بشكل مفاجئ فإن هذا يجعلنا معزولين، أي يجب أن نجد حلاً لشعبنا، لذا تحدثنا مع الروس وطلبنا منهم إيصال هذه الرسالة إلى نظام الأسد".وأشارت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن "الرسالة هي أنه إذا سمحت روسيا بتمركز القوات العسكرية للحكومة السورية على الحدود فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى إيقاف التهديدات التركية".ومضت بالقول: "على ضوء الانسحاب الأمريكي، فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو منحنا ضمانات وتطمينات بأن منطقتنا لن تتعرض لهجوم من أي أحد، وأن شركاء أمريكا لن يواجهوا مجزرة من أي طرف".

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلهام أحمد: أجبرنا على اللجوء إلى موسكو ودمشق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلهام أحمد: أجبرنا على اللجوء إلى موسكو ودمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).