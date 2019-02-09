طهران: سنواصل زيادة قدراتنا الدفاعية والصاروخية

2019/02/09 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "بلاده ستواصل جهودها لزيادة قدرتها الدفاعية والصاروخية".جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، السبت، حول اتهامات واشنطن لطهران بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الداعم للاتفاق النووي.وأشار قاسمي إلى أن "الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الاتهامات التستر على استراتيجيتها الخاطئة بشأن الاتفاق النووي مع إيران".وبين أن "الدولة التي انسحبت من الاتفاق، هي التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في إشارة إلى الولايات المتحدة".وتابع المتحدث: "سنواصل زيادة قدرتنا الدفاعية والصاروخية الولايات المتحدة لن تتمكن من عرقلة تطور إيران".وأفاد أن "الهدف من الصواريخ التي تمتلكها إيران هو الدفاع".ويدعم القرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ويدعو الأخيرة إلى تجنب الأعمال المتعلقة بالصوريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، قبل أن تعود مجدداً في مايو 2018.

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