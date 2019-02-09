من أي رحم ولدت الحكومة اللبنانية؟

2019/02/09 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتظار طويل دام نحواً من تسعة أشهر (270 يوماً)، أعلن رئيس الحكومة السابقة والحالية سعد الدين الحريري ولادة حكومة جديدة مؤلفة

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