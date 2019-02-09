2019/02/09 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة أسباب تمنعك من الجلوس بوضعية الساقين المتقاطعتين يعد الجلوس بوضعية الساقين المتقاطعتين وضعية جلوس شائعة جداً حيث نقوم بذلك بصورةٍ تلقائيةٍ ولكن كثيرون منا لا يعلمون بأنه قد يترتب علي هذه الوضعية آثاراً خطيرة علي صحتنا .انظر لهذه المرأة أتبدو جذابة أجل بكل تأكيد ولكنها تجلس بوضعية خطيرة دعنا نري ما قد يحدث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إياك والجلوس واضعاً ساقاً على أخرى: 5 أسباب لذلك تعرف عليها صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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