الاعرجي: هذه ذريعة امريكا للبقاء في العراق

2019/02/09 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم السبت، إنّ الإنسحاب الأمريكي من سوريا جاء لإيجاد الذريعة في تنفيذ مشروعها لتثبيت وجودها في العراق.

وقال الاعرجي في بيان تلقته "الاتجاه برس"، إن "بداية الانسحاب الامريكي من سوريا كان من مدينة التنف السورية الواقعة على الحدود العراقيّة السورية، وهذا يسمح لبقايا داعش التحرّك لدخول الأراضي العراقيّة كونها منطقة رخوة".

واشار الى ان "ذلك يستدّعي الولايات المتحدة بأن تبقى هناك لمقاتلة وإنهاء داعش وسيكون لها المُبرّر في زيادة قواتها وبقائها في العراق".

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