مانشستر يونايتد يهزم فولهام بالثلاثة

2019/02/09 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصل مانشستر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، حيث حقق فوزا سهلا على مضيفه فولهام 3-0، اليوم السبت، بافتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

وسجل أهداف مانشستر يونايتد، كل من الفرنسي بول بوجبا (14 و65 من ركلة جزاء)، ومواطنه أنتوني مارسيال (23).

وتقدم مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، الذي سيلعب مباراته في الجولة ذاتها غدا أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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