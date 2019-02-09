المجلس العربي في كركوك لـ”النور”: اجتماع اربيل سياسي ولن يستوفي الصيغة الرسمية

2019/02/09 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكد المجلس العربي في كركوك، اجتماع اربيل هو اجتماع سياسي بين حزبين كردين ولن يستوفي الصيغة الرسمية لمجلس المحافظة، مشيرا الى وجود مشاكل كثيرة تقف امام نجاح الاجتماع.

وقال المتحدث باسم المجلس العربي حاتم الطائي في تصريح لـ”النور نيوز”، “كنا نأمل ان يكون القرار من داخل كركوك وان يدعى للاجتماع في داخل كركوك”، لافتا الى ان “عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في اربيل لن يستوفي الصيغة الرسمية”.

وأشار الى “وجود مشاكل كثيرة منها مشكلة رئيس المجلس حيث عليه حكم قضائي وأيضا مشكلة المكان فالعرف ان يعقد المجلس جلسته في مجلس المحافظة وهذه كلها مشاكل تستدعي وقفة ويجب الانتباه لها”.

وتابع الطائي، ان “هذا الاجتماع لن يكلل بالنجاح حيث القرار سياسي بين الحزبين الكرديين اللذين اتفقا على عقد جلسة والمفروض ان مجلس كركوك هو الذي يتفق على عقد الجلسة، فهناك مشاكل امام عقد هذه الجلسة”.

وحول حضور عرب كركوك للجلسة، ذكر الطائي، ان “المكون العربي في مجلس محافظة كركوك لن يحضر هذه الجلسة”.

واتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يعقد برلمان الاقليم جلسة في يوم 18 من شهر شباط الجاري، وان يعقد مجلس محافظة كركوك جلسة في ذات الموعد بالتعاون بين الحزبين الرئيسين وحكومة اقليم كردستان لاختيار محافظ جديد.

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