محامي تونو: مدافع ليفانتي بريء من الاتهامات الموجهة إليه

2019/02/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي اللاعب تونو، مدافع ليفانتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت، إن موكله بريء “بكل تأكيد” عقب إلقاء القبض على اللاعب وحبسه وعدم الإفراج عنه بكفالة.

وتونو هو واحد من سبعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم أمس، الجمعة، وذكرت وسائل إعلام إسبانية إنه جرى احتجازهم للاشتباه في ممارسة الابتزاز والتهديد.

وقال ايميلو بيريز مورا، محامي تونو، إنه لا يمكنه التعليق على طبيعة المزاعم، لأن القضية تخضع لمبدأ “السرية القانونية”، وأضاف أنه لا يعرف لماذا تم توجيه الاتهام للاعب.

وقال بيريز مورا، لمحطة كادينا اس.ئي.ار، “إنه لمن سوء الحظ، ومن الظلم الشديد أنه يتم حبسه في سجن تيرويل، هو مسجون لأن القاضي يعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لهروبه وأنه لا يتعاون مع السلطات القضائية، إضافة لاعتقاده بأن هناك فرصة لإمكانية ارتكابه جريمة أخرى”.

وأضاف “أنه (بريء) بكل تأكيد، لا دخل لتونو في نوعية الجرائم الذي أشير إلى تورطه فيها، لن أخوض في المسألة، لأن القضية تخضع لمبدأ السرية القانونية، وإلى الآن لا يمكننا معرفة السبب في توجيه الاتهام لتونو”.

ووقع الظهير الأيسر تونو (29 عاما) على عقد جديد مع ليفانتي حتى 2023 يوم الأربعاء الماضي وسجل هدفا واحدا في 17 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

وقال ليفانتي، في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة، “الإجراءات القضائية تخضع لمبدأ السرية والنادي وبدون أي تحيز سيظهر دعمه للاعب وعائلته”.

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