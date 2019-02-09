خاص| الأمن النيابية تلوح بإمكانية

2019/02/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

لوحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، بإمكانية "الجهاد" ضد القوات "المحتلة"، مشيرة إلى أن العراق معروف بنضاله وجهاده ضد المحتل ولا يطيق التواجد الأميركي إذا كان غير شرعي.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "هناك علاقات مع أميركا واتفاقية استراتيجية تضمن العلاقة بين البلدين على أساس التدريب والدعم اللوجستي لكن التصريحات الأميركية كانت في الفترة الأخيرة غير مقبولة باعتبارها تمس السيادة ونحن لا نقبل بذلك".

وأضاف سروط أن "العراق معروف بنضاله وجهاده ضد المحتل ولا يطيق التواجد غير الشرعي إذا كان خارج الاتفاقية الأمنية".

وتابع "إذا صوت مجلس النواب بالإجماع على إخراج القوات الأميركية فهذا الأمر ليس مستحيلا".

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