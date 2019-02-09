اربيل ومدريد تبحثان سبل تطوير علاقاتهما الثنائية

2019/02/09 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر ملف العلاقات الثنائية وموضوع تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة المباحثات التي جرت بين مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني ووفد اسباني ، اليوم السبت ، ضم سفيرها في العراق خوان خوسيه ئيسكوبار ستينمان والقنصل الفخري الاسباني لدى اربيل .

بيان من مكتب المستشار ، تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، قال ان الجانبين تباحثا في آخر مستجدات تشكيل حكومة كوردستان وتطورات الاقليم والعراق والمنطقة عموما.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان واسبانيا وسبل تطويرها .

ووصف مسرور بارزاني العلاقات بين اقليم كوردستان واسبانيا بالمهمة فيما عبر عن رغبة الاقليم في تطوير علاقاته مع مدريد في كافة المجالات.

بدوره ثمن السفير الاسباني عاليا تضحيات قوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش ، مؤكداً احترام بلاده لرغبة الكورد في صنع مستقبل افضل، مبديا رغبة اسبانيا في تطوير العلاقات مع الاقليم في مختلف المجالات.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ ايلول الماضي ورشح الحزب مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم المقبلة.

ويقول الحزب إنه يريد تشكيل حكومة قوية بإمكانها أن تجابه التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الإقليم خاصة في ظل المتغيرات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وقد شكل الحزب وفدا للتفاوض مع بقية الاطراف والقوى الكوردستانية بشأن مشاركتهم في الحكومة الجديدة ، خاصة القوى الرئيسية الفائزة في الانتخابات.

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