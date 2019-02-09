2019/02/09 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، على ضرورة قيام الكونغرس الأمريكية بمسؤوليته ومساءلة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خاصة في دفاع الرئيس دونالد ترامب عنه، دون أي وازع أخلاقي.وأشارت الصحيفة، إلى “الدليل الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) بشأن تعهد بن سلمان بقتل خاشقجي برصاصة في حال استمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن بوست: الكونغرس عليه مساءلة بن سلمان عن جريمة مقتل “خاشقجي” alansaar.

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