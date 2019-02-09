2019/02/09 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم محمد صالح، اليوم السبت، أن الحدود العراقية ستكون مقبرة لمن يحاول اختراقها والمساس بأمنها.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقى / الأنصار/ نسخة منه، أن “قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، أجرى اليوم زيارة تفقدية لقاطع مسؤولية لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون الفرقة الثامنة”.وأضاف البيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الجزيرة: الحدود العراقية ستكون مقبرة لمن يحاول اختراقها والمساس بأمنها alansaar.

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