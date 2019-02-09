الأطفال يستمدون ذكاءهم من أمهاتهم وليس من آبائهم!

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مونت كارلو عن مارين بينو قولها في مجلة "نساء اليوم" البلجيكية الصادرة في 08-02-2019 إنه عندما يتعلق الأمر بكل ما هو وراثي، فنحن لسنا

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