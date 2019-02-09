بغداد.. مجلس المحافظة يعلن السيطرة على تلوث مياه نهر دجلة بالكبريت والمواد السامة

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت ، عن سيطرته على تلوث مياه نهر دجلة بالكبريت والمواد السامة جراء السيول التي تعرضت لها محافظة ديالى خلال

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