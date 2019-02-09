إيران تنقلب على حلفائها الأوروبيين: مثلكم مثل الأميركيين

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلبت إيران على حلفائها الغربيين الذين عملوا جاهدين لأشهر من أجل بعث آلية أوروبية مشتركة للالتفاف على العقوبات الأميركية وإنقاذ ما تبقى

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