الحكم على كندي بالسجن مدى الحياة لقتله ستة في إطلاق نار بمسجد بكيبيك

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأقر الكسندر بيسونيتي (29 عاما) بأنه مذنب العام الماضي في ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم.وقال القاضي إن الحكم بالسجن مدى الحياة مع الحق في الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ما بين 35 و42 سنة في السجن ملائم ورفض طلبات من الادعاء بفرض أشد حكم يصدر منذ أن ألغت كندا عقوبة الإعدام.وفي نهاية الأمر قال القاضي إنه لن يكون من حق بيسونيتي الحصول على إفراج مشروط إلا بعد أن يقضى 40 سنة من الحكم الصادر ضده.وأثار الحادث الذي وقع في كانون الثاني 2017 وندد به رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بوصفه هجوما إرهابيا نقاشاً بشأن طريقة معاملة الوافدين الجدد في وقت كان يجري فيه اختبار الكنديين من خلال تزايد عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى إقليم كيبيك.وقال القاضي إن تصرفات بيسونيتي في اقتحام المسجد بعد الصلاة وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا ولكن دفع إليها الحكم المسبق ولاسيما تجاه المهاجرين المسلمين.وأضاف القاضي إن مشكلات بيسونيتي العقلية ومن بينها سيطرة فكرة الانتحار عليه لعبت دورا في الحادث وأثرت على حكمه.

انتهى.ص.هـ.ح.

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