الحشد يشارك بتأمين الزيارة الفاطمية في النجف الاشرف

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لإعلام الحشد اطلع عليه موقع "الغدير"، أن" الواجب الأمني للواء الثاني في الحشد تضمن تأمين محيط المحافظة من خلال تسيير الدوريات على مدار الساعة في محور البادية بالإضافة لقاطع الأبراج والشق الأمني".

وأضاف ان" الحشد استثمر جهوده بتسيير طائرات مسيرة واستخدام الكاميرات الحرارية، ونشر قوات في جميع المداخل ونقاط التفتيش لتأمين حركة عجلات الوافدين لإحياء ذكرى الاستشهاد عند مرقد الإمام علي "عليه السلام".

انتهى..م.ر

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