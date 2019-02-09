الكمارك..اتلاف ثاني ارسالية {طماطم وبرتقال} في اسبوع

2019/02/09 | 18:11

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بغداد:سومر نيوز

اتلفت السلطة الكمركية في منفذ الشيب الحدودي اليوم السبت أرسالية من محصولي البرتقال والطماطم الم...

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