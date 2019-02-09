بعد وفاة رهف.. الكشف عن السبب وراء تأجيل قانون حماية الاسرة

2019/02/09 | 18:11

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سومر نيوز: بغداد..



على أثر تعرض الطفلة (رهف) ذات السبعة أعوام، الى أعتداءات “وحشية” بالضرب والحرق والصعقات ا...

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