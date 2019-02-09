العثور على وكر على أطراف وادي الكور والقبض على ممول لداعش في الموصل

2019/02/09 | 18:11

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بغداد – عراق برس- 9 شباط / فبراير : اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني انه وعلى وفق معلومات دقيقة،ا تمكنت إستخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة، احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصوليا.

وتابع العميد يحيى رسول ” كما القت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل ، كان يمول العصابات الارهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية” .



انتهى اح

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