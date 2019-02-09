حقوق الانسان : لاصحة لترويج معاملات تعويض مالية للمتضررين في البصرة

2019/02/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة – عراق برس- 9 شباط / فبراير: نفى مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في محافظة البصرة، السبت، وجود ترويج لمعاملات تعويض مالية في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة ، ان ” هناك بعض الإخوة من يشير إلى استلام معاملات لحاملي بطاقة الخدمة الحمراء يوم 10 من شباط الحالي وهنا نكرر ما قلناه سابقا من ان المفوضية العليا لحقوق الأنسان رفعت مناشدات للامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشان كما نؤكد انه لا يوجد اي عملية استلام او ترويج لمعاملات تعويض مالية وذلك لعدم وجود أي قانون مشرع بذلك،ونحذر مما يقوم به من يريد جني المكاسب واستغلال المواقف لصالح أهداف معينة”.



انتهى اح

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