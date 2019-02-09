تنظيمات المجلس الاعلى: خارطتنا تركز على النمو التنظيمي النوعي وتجاوز أخطاء الماضي

2019/02/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أستقبل مدير مكتب التنظيمات المركزي “حيدر العامري” اليوم السبت، مسؤولي الإعتماديات والمكتب الانتخابي والإعلام في مكتب المجلس الأعلى في بابل، وذلك بتوجيه من القيادي في المجلس باقر الزبيدي.وقال العامري، أن “تقويم الواقع التنظيمي وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة بما ينسجم مع متطلبات النجاح في المرحلة، أمر ضروري”، لافتًا إلى أن “خارطة طريق مكتب التنظيمات […]

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