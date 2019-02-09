البابا يدعو المؤمنين إلى الاعتراف بخطاياهم ضد البيئة

2019/02/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البابا فرنسيس يلقي عظته الأسبوعية العامة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان يوم الأربعاء.



تصوير: ماكس روسي - رويترز

دعا البابا فرنسيس المؤمنين السبت إلى الاعتراف بخطاياهم ضد البيئة، مشيرا إلى دهشته لندرة الاستماع إلى أمور في هذا الشأن خلال الاعترافات.وقال البابا لدى استقباله خبراء في اللاهوت الأخلاقي “عندما أقوم بإدارة سر المصالحة (الاعتراف) – وكذلك عندما فعلت ذلك من قبل – من النادر أن يتهم شخص ما نفسه بممارسة العنف تجاه الطبيعة، ضد الأرض، وضد الخلق”.

وأعرب البابا عن الأسف بالقول “لم ندرك بعد هذا النوع من الخطايا”، مشيرا إلى “صرخة الأرض، المغتصبة والجريحة بألف طريقة من خلال الاستغلال الأناني”.وكان البابا الأرجنتيني كرس في 2015 المنشور الذي يحمل عنوان “لوداتو سي” لحماية الأرض.

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