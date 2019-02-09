أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات تجتاح استراليا

2019/02/09 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر اعلامية، أن شمال أستراليا الاستوائي شهد هطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات الطبيعية، وانقطعت الكهرباء عن آلاف السكان في مدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند بينما أغلقت الطرقات بفعل الفيضانات.وأضافت، أن "مكتب أرصاد الولاية أكد انه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل إذا تواصل هطول الأمطار".

وتابعت، أن "هذه الفيضانات التي حولت الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم في شمال شرق أستراليا".

وأشارت الى، ان "السلطات تحذر من الأعاصير ومن هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة".

يذكر ان، في قبل وقت سابق قتل صبي في الـ 14 من عمره في حادث سير نجم عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى متطوع لقي مصرعه خلال مشاركته في عملية إنقاذ، كما أصيب شرطيان من جراء السيول".



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