2019/02/09 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساعة ونصف وعلى مدارها لن ادع كلمة تشرد او تورد مما دار في ندوة ثنائي العلاق والحنظل المبدعين لاول مرة في تاريخ الندوات منذ ما يقرب على عقد ونصف من الزمن يطرح حديث بهذه الشفافية والافصاح وخروج عن البروتكول وشكليات الندوات.

حين تالق العلاق في تبيان رؤيته بكل وضوح لما دار ويدور وكذا الحال للمبدع الحنظل الذي تهرب عن الحوار المميت واطلق يحدو بالقه المعهود حين سال لماذا ىنحن هنا تلك هي الرسالة الصامتة المعبرة عن كل شيء وكان الثنائي العلاق والحنظل قد شكلا تلقائيا اروع صورة من صور البناء من اجل ذلك وحين خطر في مخيلتي ان اجيب على تسؤال لماذا نحن هنا جاء ردي لماذا انتم هنا

فجاءنا الرد كما ورد نحن نعمل ولانتحدث كثيرا وتلكم اعمالنا وانتم الحكم

الف تحية تقدير واعجاب لبناة الاقتصاد الحقيقيين نتمنى ان تتكر ظاهرة ثنائي العلاق الحنظل في باقي المؤسسات فوالله طريقتكما قد ايقنها الجاهل قبل الحكيم وهذا الخطاب المؤثر افتقدناه للاسف من باقي المعنيين الامل يكبر ومؤشراته نجاح معرض الكتاب الدولي الذي يحظى بدعم ورعاية الثنائي المبدع.

*صحفي مستقل

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